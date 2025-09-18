Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью синоптика Натальи Птухи для NV.
Когда в Украине потеплеет?
По словам Птухи, осадки покинут Украину в конце недели. Только в пятницу, 19 сентября, в юго-восточной части возможен дождь.
Антициклон принесет на выходные сухую и теплую погоду.
В небе прояснится, снова будет больше солнца, поэтому дневная температура немного повысится: 19-го еще будет +17...+23, а 20 сентября – уже +20...+26. Такая синоптическая ситуация продлится по крайней мере до 24 сентября. Даже до +24...+28 может прогреться приземный слой воздуха в Украине,
– рассказала синоптик.
Такое потепление затронет не только южные регионы, но и, например, Киевскую область. По словам Птухи, если вторая половина рабочей недели будет холодной, то на выходные здесь также вернется тепло.
Какой будет погода дальше?
Синоптик Иван Семилит также прогнозировал, что холод не задержится в Украине надолго. Потеплеет, когда циклон покинет территорию Украины. Но очень высокой температуры ждать не стоит.
Метеоролог Вера Балабух в комментарии 24 Канала отметила, что в течение осени температура будет выше климатической нормы. Дожди являются типичным явлением для этого периода.
Однако этот год не станет самым жарким в истории – вероятно, он уступит 2024-му. Ожидается, что 2025 год будет вторым или третьим самым теплым за все время климатических наблюдений.