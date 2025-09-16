Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на синоптика Отдела взаимодействия со средствами массовой информации Украинского гидрометеорологического центра Ивана Семилита, которого цитирует УНИАН.
Ожидается ли похолодание в ближайшее время?
Из-за падения давления погода начнет меняться уже на этой неделе. На Западе Украины уже наблюдается осенняя погода, а до других областей похолодание может дойти в ближайшие два дня.
16 сентября давление постепенно будет падать, слабо. В большинстве областей осадков еще не ожидаем. Только в западных и Житомирской областях атмосферный фронт с запада в дневные часы обусловит кратковременные дожди,
– рассказал Иван Семилит.
Однако уже с 17 – 18 сентября дожди охватят почти всю территорию Украины. Синоптики прогнозируют умеренные осадки, которые местами будут сильнее. По словам представителя, в южной части даже могут быть грозы.
Осадки начнут лить в результате прихода атмосферного фронта и циклона, который будет находиться над Югом Украины 18 сентября. Зато на Западе в этот день дожди должны прекратиться.
Синоптик отметил, что ночью температура воздуха почти не изменится, а дневная снизится до 16 – 22 градусов тепла.
После того как холодный циклон уйдет с территории Украины, температура воздуха может стать выше. Облаков на небе будет меньше, поэтому солнечные лучи будут достигать земли.
"Но не следует рассчитывать на какие-то очень высокие значения. Вот такие, в принципе, как у нас сейчас есть", – объяснил синоптик.
Осеннее солнце будет прогревать землю примерно до 25 – 27 градусов тепла. Теплее может стать фактически во всех областях Украины.
Какой будет погода осенью?
В ближайшие дни дожди будут привычным явлением для украинцев. На Юге возможны грозы. В то же время на Западе осадков станет меньше.
Сентябрь в Украине ожидается с температурой и осадками близкими к климатической норме. В этом месяце ожидаются и первые заморозки из-за вихревого холодного воздуха арктического происхождения. Они могут появиться уже после 20 сентября сразу в нескольких областях Украины.
Но в целом осенью будет преобладать температура воздуха выше климатической нормы. Это касается всех трех месяцев, рассказала в комментарии 24 Каналу заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух. Она добавила, что типичной чертой осени являются длительные затяжные дожди.