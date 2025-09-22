Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.
Якою буде погода на тиждень?
Як зауважив Кібальчич, перші дні тижня під впливом антициклону пройдуть в умовах теплої та сухої погоди по всій Україні. Проте вже з середи, 24 вересня, очікується різке похолодання через вторгнення з півночі арктичної повітряної маси та проходженням холодного фронту.
Температура повітря знизиться на 11 – 14 градусів, а вночі місцями вже спостерігатимуться заморозки. Синоптик зазначив, що цього тижня почнеться метеорологічна осінь: середньодобова температура впаде нижче 15 градусів.
Прогноз погоди на кожен день
У понеділок, 22 вересня, по всій Україні очікується тепла, малохмарна та суха погода завдяки впливу антициклону. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Температура вдень буде +23…+28.
У вівторок, 23 вересня, тепла і суха продовжиться. Дощі можливі лише вдень місцями у західній частині. Повітря вдень прогріється до +23…+29, на крайньому заході +18…+23.
У середу, 24 вересня, під впливом активного холодного фронту очікується контрастна та нестійка погода. Короткочасні дощі, місцями з грозою, пройдуть у західних областях, вранці та вдень також у північних регіонах. На решті території країни буде сухо та малохмарно. На Заході термометри вдень показуватимуть +13…+19, у решті областей +25…+30.
У четвер, 25 вересня, по всій території України спостерігатиметься холодна та вітряна погода. У північних та східних областях пройдуть короткочасні дощі. Можливі пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду, у південній частині місцями до 23 метрів за секунду. Температура повітря вдень сягатиме +10…+17, на крайньому півдні, у Криму та на Закарпатті місцями +18…+20.
У п'ятницю, 26 вересня, очікується антициклональний характер погоди по всій Україні, тож опадів не передбачається. Температура в денні години сягатиме +12...+17, на півночі Лівобережжя місцями +8...+10. У західній частині на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-3.
У суботу, 27 вересня, утримається суха та холодна погода, без опадів. Температура вдень сягатиме +13...+18. Заморозки 0…-3 очікуються на Заході.
У неділю, 28 вересня, погода не зміниться – буде прохолодно та без опадів по всій країні. Температура повітря вдень сягатиме +15…+20, на Закарпатті та крайньому півдні до +22. У західних областях заморозки 0…-3.
Чи буде в Україні сніг?
У коментарі 24 Каналу Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології розповів, що починаючи з 24 вересня температура суттєво знизиться, у високогір’ї Карпат можливе випадіння снігу та мокрого снігу.
Синоптикиня Наталія Птуха наголосила, що атмосфера дуже рухлива й мінлива. Зараз можна говорити лише про наявність певної тенденції. Проте справді, з другої половини тижня буде похолодання.