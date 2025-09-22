Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Какой будет погода на неделю?

Как отметил Кибальчич, первые дни недели под влиянием антициклона пройдут в условиях теплой и сухой погоды по всей Украине. Однако уже со среды, 24 сентября, ожидается резкое похолодание из-за вторжения с севера арктической воздушной массы и прохождением холодного фронта.

Температура воздуха снизится на 11 – 14 градусов, а ночью местами уже будут наблюдаться заморозки. Синоптик отметил, что на этой неделе начнется метеорологическая осень: среднесуточная температура упадет ниже 15 градусов.

Прогноз погоды на каждый день

У понедельник, 22 сентября, по всей Украине ожидается теплая, малооблачная и сухая погода благодаря влиянию антициклона. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура днем будет +23...+28.

У вторник, 23 сентября, теплая и сухая продолжится. Дожди возможны лишь днем местами в западной части. Воздух днем прогреется до +23...+29, на крайнем западе +18...+23.

У среду, 24 сентября, под влиянием активного холодного фронта ожидается контрастная и неустойчивая погода. Кратковременные дожди, местами с грозой, пройдут в западных областях, утром и днем также в северных регионах. На остальной территории страны будет сухо и малооблачно. На Западе термометры днем будут показывать +13...+19, в остальных областях +25...+30.

У четверг, 25 сентября, по всей территории Украины будет наблюдаться холодная и ветреная погода. В северных и восточных областях пройдут кратковременные дожди. Возможны порывы ветра 15 – 20 метров в секунду, в южной части местами до 23 метров в секунду. Температура воздуха днем будет достигать +10...+17, на крайнем юге, в Крыму и на Закарпатье местами +18...+20.

У пятницу, 26 сентября, ожидается антициклональный характер погоды по всей Украине, поэтому осадков не предвидится. Температура в дневные часы будет достигать +12...+17, на севере Левобережья местами +8...+10. В западной части на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-3.

У субботу, 27 сентября, сохранится сухая и холодная погода, без осадков. Температура днем будет достигать +13...+18. Заморозки 0...-3 ожидаются на Западе.

У воскресенье, 28 сентября, погода не изменится – будет прохладно и без осадков по всей стране. Температура воздуха днем будет достигать +15...+20, на Закарпатье и крайнем юге до +22. В западных областях заморозки 0...-3.

Будет ли в Украине снег?