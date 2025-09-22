Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Дивіться також Холод, дощі й заморозки – але з другої половини тижня: прогноз погоди на 7 днів

Якою буде температура вночі та вдень?

За словами Кібальчича, тепла погода триватиме до 24 вересня, після чого прийде похолодання. Температура повітря знизиться на 11 – 14 градусів, а вночі місцями вже спостерігатимуться заморозки.

Згідно з прогнозом, температура вночі буде така:

понеділок, 22 вересня – +9…+15;

вівторок, 23 вересня – +10…+16;

середа, 24 вересня – у західних та північних областях +8…+13, у решті областей +11…+16;

четвер, 25 вересня – у західних та північних областях +2…+7, у решті регіонів +8…+13;

п'ятниця, 26 вересня – +2…+8, у західній частині на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-3;

субота, 27 вересня – +2…+8, у західній частині на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-3;

неділя, 28 вересня – +3…+9, у західній частині, а також місцями у східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0…-3.

Вдень також суттєво похолодає, подекуди денна температура впаде аж до +8:

понеділок, 22 вересня – +23…+28 ;

вівторок, 23 вересня – +23…+29, на крайньому заході +18…+23;

середа, 24 вересня – у західних та північних областях +13…+19, у решті областей +25…+30;

четвер, 25 вересня – +10…+17, на крайньому півдні, у Криму та на Закарпатті місцями +18…+20;

п'ятниця, 26 вересня – +12...+17, на півночі Лівобережжя місцями +8...+10;

субота, 27 вересня – +13...+18;

неділя, 28 вересня – +15…+20, на Закарпатті та крайньому півдні до +22.

Чи буде сніг в Україні?

У коментарі 24 Каналу Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології розповів, що починаючи з 24 вересня температура суттєво знизиться, у високогір’ї Карпат можливе випадіння снігу та мокрого снігу.

Проте в Укргідрометцентрі, коментуючи сніг в Україні, зауважили, що довгострокові прогнози є лише орієнтовними тенденціями, оскільки погода є динамічною. Проте справді, з другої половини тижня.

Стосовно того, коли буде бабине літо, синоптикиня Наталія Птуха зазначила, що потепління 20 – 24 вересня вже можна вважати таким. Офіційно синоптики не використовують цей термін, але він прижився. Водночас вона додала, що в Україні ще навіть не настала метеорологічна осінь.