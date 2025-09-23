Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.
Коли будуть заморозки в Україні?
Нинішній тиждень почався з теплої та сухої погоди. Однак вже з середи, 24 вересня, на нас чекає різке похолодання. Його причиною стане вторгненням з півночі арктичної повітряної маси та проходження холодного фронту.
За підсумками, температура повітря знизиться на 11 – 14 градусів, а вночі місцями вже спостерігатимуться заморозки,
– розповів Кібальчич.
Перші заморозки 0…-3 можливі у п'ятницю, 26 вересня та у суботу, 27 вересня, у західній частині на поверхні ґрунту та місцями у повітрі. В інших областях вночі +2…+8.
У неділю, 28 вересня, температура повітря вночі становитиме +3…+9, заморозки 0…-3 у західній частині, а також місцями у східних областях на поверхні ґрунту.
Чи будуть сніги та бабине літо в Україні?
У коментарі 24 Каналу Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології розповів, що суттєве зниження температури після 24 вересня може призвести до випадіння снігу та мокрого снігу у Карпатах. Крім того, можливі помірні опади у вигляді дощу.
Стосовно бабиного літа, синоптикиня Наталія Птуха каже, що потепління 20 – 24 вересня вже можна вважати ним – хоч синоптики і не використовують цей термін.
Водночас варто зважати, що поки в Україні навіть не почалася метеорологічна осінь. Проте, ймовірно, цей тиждень стане переломним.