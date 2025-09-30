Синоптики предупреждали, что о сильном дожде и порывах ветра до 17 метров в секунду. В сети публикуют кадры непогоды, которая накрыла регион, передает 24 Канал.
Какие последствия непогоды в Одесской области?
К ликвидации непогоды задействовано 45 единиц техники и 323 сотрудника.
В сети публикуют кадры, как в Одессе машины плывут по улицам. Из-за непогоды трамваи остановились, а троллейбусы изменили маршруты.
В частности, трамвайный маршрут №7 курсирует с 11 ст. Люстдорфской дороги до Херсонского сквера, а №12 – временно не курсирует.
Подтопило ряд улиц, в частности, Промышленную, Химическую, Героев Небесной Сотни, Семьи Глодан, Князя Ярослава Мудрого, Марсельская, Инглези и другие. Сейчас введены временные ограничения движения по следующим адресам:️
- улица Балковская со стороны Маловского и Пересыпского моста;️ ️
- улица Инглези со стороны Варненской – улица Ивана и Юрия Лип.
Водителей просят быть внимательными и выбирать альтернативные маршруты.
Из-за непогоды возможны отключения электроснабжения на светофорах. Сейчас они не работают на проспекте Князя Владимира Великого, улице 28-й бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, Героев Крут, Ицхака Рабина, Василия Стуса, Мельницкая.
Кроме того, в Одесском районе произошло аварийное отключение света. Энергетики обещают возобновить поставки до 12:00. Критические объекты подключают к резервным источникам.
Страдает от непогоды другой города, в частности, Черноморск, а еще Белгород-Днестровский, где зафиксировали наибольшее количество осадков и по состоянию на 6 утра было превышено месячную норму.
Осадки в Одесской области / Инфографика гидрометцентра
Где еще бушует непогода?
Сильные порывы ветра в Николаеве на улице 3-й Слободской повалили дерево на автомобиль. Спасатели уже на месте происшествия ликвидируют последствия инцидента.
К счастью, пострадавших нет. О перебоях с электроснабжением также пока не сообщали.
Дерево упало на авто в Николаеве / Фото из соцсетей
А вот в Тернопольской области непогода повредила 4 линии электропередач напряжением 10 кВ. Сейчас там без света 11 населенных пунктов, а это 1523 потребителя в зонах обслуживания Бережанского, Гусятинского и Чертковского РЭСов.
Энергетики работают, чтобы восстановить поставки.
Погода в Украине: последние новости
До конца недели, 5 октября, погода будет переменчивой и дождливой. Днем температура будет колебаться +8 до +23.
Тем временем в Карпатах возможен снег. Там 29 сентября уже шел снег и было -3.
Несмотря на похолодание по всей Украине, синоптики предполагают, что "бабье лето" еще может вернуться.