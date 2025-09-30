Синоптики предупреждали, что о сильном дожде и порывах ветра до 17 метров в секунду. В сети публикуют кадры непогоды, которая накрыла регион, передает 24 Канал.

Смотрите также Почти везде осенние дожди и местами порывы ветра: прогноз погоды в Украине 30 сентября

Какие последствия непогоды в Одесской области?

К ликвидации непогоды задействовано 45 единиц техники и 323 сотрудника.

В сети публикуют кадры, как в Одессе машины плывут по улицам. Из-за непогоды трамваи остановились, а троллейбусы изменили маршруты.

Непогода накрыла Одесскую область: смотрите видео

Непогода в Одесской области: смотрите видео

В частности, трамвайный маршрут №7 курсирует с 11 ст. Люстдорфской дороги до Херсонского сквера, а №12 – временно не курсирует.

Подтопило ряд улиц, в частности, Промышленную, Химическую, Героев Небесной Сотни, Семьи Глодан, Князя Ярослава Мудрого, Марсельская, Инглези и другие. Сейчас введены временные ограничения движения по следующим адресам:️

улица Балковская со стороны Маловского и Пересыпского моста;️ ️

улица Инглези со стороны Варненской – улица Ивана и Юрия Лип.

Водителей просят быть внимательными и выбирать альтернативные маршруты.

Ограничение движения в Одессе: смотрите видео

Одесскую область заливает дождь: смотрите видео

Из-за непогоды возможны отключения электроснабжения на светофорах. Сейчас они не работают на проспекте Князя Владимира Великого, улице 28-й бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, Героев Крут, Ицхака Рабина, Василия Стуса, Мельницкая.

Непогода в Одесской области: смотрите видео

Кроме того, в Одесском районе произошло аварийное отключение света. Энергетики обещают возобновить поставки до 12:00. Критические объекты подключают к резервным источникам.

Непогода в Одессе: смотрите видео

Страдает от непогоды другой города, в частности, Черноморск, а еще Белгород-Днестровский, где зафиксировали наибольшее количество осадков и по состоянию на 6 утра было превышено месячную норму.

Осадки в Одесской области / Инфографика гидрометцентра

Где еще бушует непогода?

Сильные порывы ветра в Николаеве на улице 3-й Слободской повалили дерево на автомобиль. Спасатели уже на месте происшествия ликвидируют последствия инцидента.

К счастью, пострадавших нет. О перебоях с электроснабжением также пока не сообщали.

Дерево упало на авто в Николаеве / Фото из соцсетей

А вот в Тернопольской области непогода повредила 4 линии электропередач напряжением 10 кВ. Сейчас там без света 11 населенных пунктов, а это 1523 потребителя в зонах обслуживания Бережанского, Гусятинского и Чертковского РЭСов.

Энергетики работают, чтобы восстановить поставки.

Погода в Украине: последние новости