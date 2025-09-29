Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине 30 сентября?

Осень уже начинает напоминать о себе дождями и более прохладной погодой. 30 сентября на небе не будет видно солнца, лишь иногда лучи будут прорываться сквозь облака. В Одесской и Николаевской областях умеренные дожди прогнозируются ночью, а днем осадки пройдут в остальных регионах. Дожди в этот день не ожидают только на Северо-Востоке и Востоке страны.

Во вторник, 30 сентября, ветер будет преимущественно восточный, силой 7 – 12 метров в секунду. Однако центральные, южные и восточные области местами накроет ветер 15 – 20 метров в секунду.

Ночью синоптики прогнозируют температуру воздуха от 4 до 9 градусов тепла. Днем в Украине будет преобладать температура +9...+14 градусов. Теплее будет на Закарпатье и крайнем Юге – там прогреется до +17 градусов.

На высокогорье Карпат может выпасть мокрый снег, а температура ночью и днем будет достигать около 0 градусов.

Какой будет погода в областных центрах?

Киев +11...+13;

Ужгород +14...+16;

Львов +10...+12;

Ивано-Франковск +10...+12;

Тернополь +10...+12;

Черновцы +11...+13;

Хмельницкий +10...+12;

Луцк +10...+12;

Ровно +10...+12;

Житомир +10...+12;

Винница +10...+12;

Одесса +14...+16;

Николаев +12...+14;

Херсон +12...+14;

Симферополь +14...+16;

Кропивницкий +10...+12;

Черкассы +11...+13;

Чернигов +11...+13;

Сумы +10...+12;

Полтава +10...+12;

Днепр +15...+17;

Запорожье +11...+13;

Донецк +12...+14;

Луганск +10...+12;

Харьков +11...+13.



Прогноз погоды в Украине на 30 сентября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода в ближайшее время?