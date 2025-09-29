Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода в Украине 30 сентября?
Осень уже начинает напоминать о себе дождями и более прохладной погодой. 30 сентября на небе не будет видно солнца, лишь иногда лучи будут прорываться сквозь облака. В Одесской и Николаевской областях умеренные дожди прогнозируются ночью, а днем осадки пройдут в остальных регионах. Дожди в этот день не ожидают только на Северо-Востоке и Востоке страны.
Во вторник, 30 сентября, ветер будет преимущественно восточный, силой 7 – 12 метров в секунду. Однако центральные, южные и восточные области местами накроет ветер 15 – 20 метров в секунду.
Ночью синоптики прогнозируют температуру воздуха от 4 до 9 градусов тепла. Днем в Украине будет преобладать температура +9...+14 градусов. Теплее будет на Закарпатье и крайнем Юге – там прогреется до +17 градусов.
На высокогорье Карпат может выпасть мокрый снег, а температура ночью и днем будет достигать около 0 градусов.
Какой будет погода в областных центрах?
Киев +11...+13;
Ужгород +14...+16;
Львов +10...+12;
Ивано-Франковск +10...+12;
Тернополь +10...+12;
Черновцы +11...+13;
Хмельницкий +10...+12;
Луцк +10...+12;
Ровно +10...+12;
Житомир +10...+12;
Винница +10...+12;
Одесса +14...+16;
Николаев +12...+14;
Херсон +12...+14;
Симферополь +14...+16;
Кропивницкий +10...+12;
Черкассы +11...+13;
Чернигов +11...+13;
Сумы +10...+12;
Полтава +10...+12;
Днепр +15...+17;
Запорожье +11...+13;
Донецк +12...+14;
Луганск +10...+12;
Харьков +11...+13.
Прогноз погоды в Украине на 30 сентября 2025 года / Карта Укргидрометцентра
Какой будет погода в ближайшее время?
Дожди накроют Украину в начале недели, но уже к выходным будет преимущественно сухо, погода может стабилизироваться. С понедельника будет дождливая погода и снег в Карпатах, с температурными колебаниями от +8 до +23 градусов в зависимости от региона.
На горе Поп Иван заметили снег. Синоптик Наталья Птуха замечает, что для высокогорья снежная погода в сентябре – это норма. Мокрый снег в горах прогнозируют также 30 сентября и 1 октября.
Синоптики прогнозируют, что в октябре средняя месячная температура будет выше нормы на 1 градус и будет держаться в пределах 7 – 13 градусов тепла.