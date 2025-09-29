Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода в Україні 30 вересня?
Осінь вже починає нагадувати про себе дощами та більш прохолодною погодою. 30 вересня на небі не буде видно сонця, лише інколи промені прориватимуться крізь хмари. В Одеській та Миколаївській областях помірні дощі прогнозуються вночі, а вдень опади пройдуть в решті регіонів. Дощі цього дня не очікують лише на Північному Сході та Сході країни.
У вівторок, 30 вересня, вітер буде переважно східний, силою 7 – 12 метрів за секунду. Однак центральні, південні та східні області місцями накриє вітер 15 – 20 метрів за секунду.
Уночі синоптики прогнозують температуру повітря від 4 до 9 градусів тепла. Вдень в Україні переважатиме температура +9...+14 градусів. Тепліше буде на Закарпатті та крайньому Півдні – там прогріється до +17 градусів.
На високогір'ї Карпат може випасти мокрий сніг, а температура вночі та вдень сягатиме близько 0 градусів.
Якою буде погода в обласних центрах?
Київ +11…+13;
Ужгород +14…+16;
Львів +10…+12;
Івано-Франківськ +10…+12;
Тернопіль +10…+12;
Чернівці +11…+13;
Хмельницький +10…+12;
Луцьк +10…+12;
Рівне +10…+12;
Житомир +10…+12;
Вінниця +10…+12;
Одеса +14…+16;
Миколаїв +12…+14;
Херсон +12…+14;
Сімферополь +14…+16;
Кропивницький +10…+12;
Черкаси +11…+13;
Чернігів +11…+13;
Суми +10…+12;
Полтава +10…+12;
Дніпро +15…+17;
Запоріжжя +11…+13;
Донецьк +12…+14;
Луганськ +10…+12;
Харків +11…+13.
Прогноз погоди в Україні на 30 вересня 2025 року / Карта Укргідрометцентру
Якою буде погода найближчим часом?
Дощі накриють Україну на початку тижня, але вже до вихідних буде переважно сухо, погода може стабілізуватися. Із понеділка буде дощова погода та сніг у Карпатах, з температурними коливаннями від +8 до +23 градусів залежно від регіону.
На горі Піп Іван помітили сніг. Синоптикиня Наталія Птуха зауважує, що для високогір'я сніжна погода у вересні – це норма. Мокрий сніг у горах прогнозують також 30 вересня та 1 жовтня.
Синоптики прогнозують, що у жовтні середня місячна температура буде вищою за норму на 1 градус і триматиметься в межах 7 – 13 градусів тепла.