Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні 30 вересня?

Осінь вже починає нагадувати про себе дощами та більш прохолодною погодою. 30 вересня на небі не буде видно сонця, лише інколи промені прориватимуться крізь хмари. В Одеській та Миколаївській областях помірні дощі прогнозуються вночі, а вдень опади пройдуть в решті регіонів. Дощі цього дня не очікують лише на Північному Сході та Сході країни.

У вівторок, 30 вересня, вітер буде переважно східний, силою 7 – 12 метрів за секунду. Однак центральні, південні та східні області місцями накриє вітер 15 – 20 метрів за секунду.

Уночі синоптики прогнозують температуру повітря від 4 до 9 градусів тепла. Вдень в Україні переважатиме температура +9...+14 градусів. Тепліше буде на Закарпатті та крайньому Півдні – там прогріється до +17 градусів.

На високогір'ї Карпат може випасти мокрий сніг, а температура вночі та вдень сягатиме близько 0 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах?

Київ +11…+13;

Ужгород +14…+16;

Львів +10…+12;

Івано-Франківськ +10…+12;

Тернопіль +10…+12;

Чернівці +11…+13;

Хмельницький +10…+12;

Луцьк +10…+12;

Рівне +10…+12;

Житомир +10…+12;

Вінниця +10…+12;

Одеса +14…+16;

Миколаїв +12…+14;

Херсон +12…+14;

Сімферополь +14…+16;

Кропивницький +10…+12;

Черкаси +11…+13;

Чернігів +11…+13;

Суми +10…+12;

Полтава +10…+12;

Дніпро +15…+17;

Запоріжжя +11…+13;

Донецьк +12…+14;

Луганськ +10…+12;

Харків +11…+13.



Прогноз погоди в Україні на 30 вересня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

