Деталі повідомляє 24 канал із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій. Синоптики розповіли про погоду у високогір'ї.
Що відомо про сніг у Карпатах?
Станом на ранок 29 вересня на горі Піп Іван було хмарно. Рятувальники зафіксували східний вітер 4 метри за секунду та температуру повітря у -3 градуси за Цельсієм.
За даними Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, у Карпатах можливий помірний дощ із мокрим снігом. У високогір'ї вночі буде від -2 до +3 градусів за Цельсієм, а вдень – від +1 до +6.
Синоптикиня Наталія Птуха раніше розповіла, що в цей період для гір така погода є абсолютно нормальною. Мокрий сніг там також очікують 30 вересня та 1 жовтня.
Сніг у Карпатах 29 вересня 2025 року / Фото ДСНС
Синоптики пояснили 24 Каналу, що суттєве зниження температури приніс циклон SEVERIN, який пройшов над Східноєвропейською рівниною.
Зверніть увагу! Перший сніг в Україні випав ще 24 серпня – на Драгобраті, у Яремчі та урочищі Заросляк.
Якою буде погода в жовтні 2025 року?
У жовтні середня місячна температура повітря в Україні очікується на рівні 7 – 13 градусів тепла, що на 1 градус вище за норму.
Місячна кількість опадів очікується на рівні 31 – 77 міліметрів, а в Карпатах та горах Криму 51 – 101 міліметр, що становить 80 – 120% від норми.
Також в Укргідрометцентрі зазначили, що заморозки в першій половині жовтня це звичайне явище.