Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю синоптикині Укргідрометцентру Наталії Птухи для Факти ICTV.

Коли в Україні випаде сніг?

Так, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у понеділок, 29 вересня, на високогір'ї Карпат очікується мокрий сніг. Температура вночі там падатиме до близько 0, а вдень буде всього +1…+5.

Синоптикиня Наталія Птуха розповіла, що мокрий сніг у Карпатах буде також 30 вересня і 1 жовтня. Вона наголосила, що у цей період для гір така погода є абсолютно нормальною.

До слова! Це не перший сніг, оскільки перший сніг в Україні випав ще 24 серпня. Білий килим з’явився на Драгобраті, у Яремчі та урочищі Заросляк.



Синоптики пояснили 24 Каналу, що тоді над Східноєвропейською рівниною пройшов циклон SEVERIN, який приніс суттєве зниження температури.

Якою буде погода у в кінці вересня – у жовтні?