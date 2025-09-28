Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи для Факты ICTV.
Когда в Украине выпадет снег?
Так, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в понедельник, 29 сентября, на высокогорье Карпат ожидается мокрый снег. Температура ночью там будет падать до около 0, а днем будет всего +1...+5.
Синоптик Наталья Птуха рассказала, что мокрый снег в Карпатах будет также 30 сентября и 1 октября. Она отметила, что в этот период для гор такая погода является абсолютно нормальной.
К слову! Это не первый снег, поскольку первый снег в Украине выпал еще 24 августа. Белый ковер появился на Драгобрате, в Яремче и урочище Заросляк.
Синоптики объяснили 24 Каналу, что тогда над Восточноевропейской равниной прошел циклон SEVERIN, который принес существенное снижение температуры.
Какой будет погода в конце сентября – в октябре?
По данным Укргидрометцентра, в октябре 2025 года средняя месячная температура воздуха в Украине будет на уровне 7 – 13 градусов тепла, что на 1 градус выше нормы.
В целом переход средней суточной температуры воздуха через +8°C в сторону понижения происходит в третьей декаде октября. В северных областях это происходит раньше – во второй декаде.
Неделя начнется с дождей по всей стране. Лишь ближе к концу недели осадки отойдут.