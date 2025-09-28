Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи для Факты ICTV.

Смотрите также Увидим ли еще мы "бабье лето" в Украине: что говорят синоптики

Когда в Украине выпадет снег?

Так, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в понедельник, 29 сентября, на высокогорье Карпат ожидается мокрый снег. Температура ночью там будет падать до около 0, а днем будет всего +1...+5.

Синоптик Наталья Птуха рассказала, что мокрый снег в Карпатах будет также 30 сентября и 1 октября. Она отметила, что в этот период для гор такая погода является абсолютно нормальной.

К слову! Это не первый снег, поскольку первый снег в Украине выпал еще 24 августа. Белый ковер появился на Драгобрате, в Яремче и урочище Заросляк.



Синоптики объяснили 24 Каналу, что тогда над Восточноевропейской равниной прошел циклон SEVERIN, который принес существенное снижение температуры.

Какой будет погода в конце сентября – в октябре?