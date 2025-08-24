Какова причина такой необычной погоды для конца лета, рассказали синоптики Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии в эксклюзивном комментарии 24 Канала.
Почему 24 августа выпал снег?
Синоптики рассказали, что с 24 августа есть такое понятие как "переход с летнего на осенний период".
"Уже конец августа и мы приближаемся к осени, поэтому в горах такое явление как снег возможно", – заметили они.
Но кроме этого, в Украину пришел холодный фронт. Речь идет о циклоне над Восточноевропейской равниной под названием SEVERIN.
Но еще помогло выпадению снега – прохождение холодного фронта, а за ним снижение существенно ночной и дневной температуры,
– рассказали синоптики.
Они также добавили, что холодный полярный воздух с северо-запада вторгся в тыл циклона, из-за чего и упала температура.
В этот день синоптики ожидали дождь, а так, как в горах было +1, то дождь выпал в виде снега и мокрого снега.
Какой будет погода 25 августа?
- В понедельник, 25 августа, в Украине будет переменная облачность.
- Ночью на Левобережье, местами в Киевской, Черкасской, Кировоградской областях, днем на Волыни и Ровенщине пройдет кратковременный дождь.
- Ветер прогнозируют западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду.
- Ночная температура будет варьироваться от +3 до +12 градусов, а днем – +11 – +20, только в южной части будет до +24°.