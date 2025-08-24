Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода 25 августа?
Как рассказали синоптики, 25 августа в Украине ожидается переменная облачность.
Ночью на Левобережье, местами в Киевской, Черкасской, Кировоградской областях, днем на Волыни и Ровенщине кратковременный дождь, на остальной территории без осадков. Ветер западный, 7 – 12 метров в секунду.
Температура ночью будет опускаться до +7...+12, днем прогнозируют +15...+20. В южной части будет несколько теплее – +19...+24; в Карпатах ночью +3...+8, днем +11...+16.
Погода на 25 августа / Карта Укргидрометцентра
Какой будет температура воздуха в регионах?
- Киев +18...+20,
- Ужгород +18...+20,
- Львов +17...+19,
- Ивано-Франковск +17...+19,
- Тернополь +17...+19,
- Черновцы +18...+20,
- Хмельницкий +17...+19,
- Луцк +16...+18,
- Ровно +16...+18,
- Житомир +16...+18,
- Винница +18...+20,
- Одесса +21...+23,
- Николаев +21...+23,
- Херсон +21...+23,
- Симферополь +21...+27,
- Кропивницкий +19...+21,
- Черкассы +18...+20,
- Чернигов +17...+19,
- Сумы +16...+18,
- Полтава +17...+19,
- Днепр +19...+21,
- Запорожье +21...+23,
- Донецк +19...+21,
- Луганск +18...+20,
- Харьков +18...+20.
В Украине в августе выпал снег
Похолодание, начавшееся 24 августа, принесло в Украину первые снега. Осадки выпали в Карпатах, вблизи Говерлы – на опубликованных кадрах видно, как землю припорошил мокрый снег.
Очевидцы говорят, что осадки были похожи на град, перешедший в мокрый снег.
Синоптики говорят, что снег в августе – явление редкое. Выпадению снега способствовало прохождение атмосферного фронта и существенное снижение температуры.