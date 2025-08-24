Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 25 августа?

Как рассказали синоптики, 25 августа в Украине ожидается переменная облачность.

Ночью на Левобережье, местами в Киевской, Черкасской, Кировоградской областях, днем на Волыни и Ровенщине кратковременный дождь, на остальной территории без осадков. Ветер западный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью будет опускаться до +7...+12, днем прогнозируют +15...+20. В южной части будет несколько теплее – +19...+24; в Карпатах ночью +3...+8, днем +11...+16.

Погода на 25 августа / Карта Укргидрометцентра