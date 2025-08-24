Но возможно ли резкое похолодание вплоть до заморозков в последнюю неделю лета, – сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз на картах Укргидрометцентра.

Обратите внимание Часть Украины накроют грозы и дожди: в каких областях стоит ожидать непогоды

Будет ли сильное похолодание – заморозки до конца августа?

В ближайшие трое суток, 24 – 26 августа, в Украине будет довольно-таки прохладно. Так, ночью +8 – +13 градусов, днем +15 – +20 градусов. Только на Юге и Юго-Востоке традиционно теплее, в частности, ночью +10 – +16 градусов, днем +21 – +26.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, примерно такая же температура ожидается и на 27 августа.

Интересно, что 28 августа снова может стать теплее. Ночью еще +9 – +13 градусов, однако днем уже преимущественно +26 – +28, а в части областей (Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Николаевской и Херсонской) даже +28 – +31 градус.

Поэтому как минимум до четверга, 28 августа, сильного похолодания вплоть до заморозков в Украине еще не будет.

Погода на 24 – 28 августа / Скриншоты из Укргидрометцентра

Напомним, ранее в августе в Украине фиксировали заморозки. Абсолютный минимум температуры воздуха в Карпатах, северных, восточных, Волынской и Запорожской областях местами достигал 0 – -2 градусов.

К слову, синоптики прогнозировали на День Независимости ночью в западных и восточных, днем в большинстве областей будут кратковременные дожди, местами грозы. 25 августа в Украине уже будет преобладать погода без осадков.

Во вторник, 26 августа, на Севере, днем в большинстве центральных областей ожидаются небольшие кратковременные дожди. На остальной территории осадков не будет.