Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

Когда будет похолодание?

На выходных, 23 – 24 августа, погода в Украине будет переменчивой. Метеоролог объяснил, что все из-за развития северных и северо-западных синоптических процессов.

Будут идти дожди, в отдельных районах значительные. Местами также грозы и шквальный ветер.

Кроме того, начиная с западных и северных областей, начнет распространяться холодная воздушная масса, что приведет к снижению температуры воздуха в среднем на 5 – 8 градусов по всей стране,

– отметил Кибальчич.

В субботу, 23 августа, на Западе ночью +7 – +12 градусов, днем +18 – +23, только в Винницкой области до +26 градусов. На Севере ночью +10 – +15 градусов, днем +19 – +24 градуса.

В центральных областях +14 – +19 и +20 – +25 соответственно. На Юге ночью +16 – +21, днем +22 – +27 градусов, в Крыму и Приазовье местами до +30 градусов.

Между тем на Востоке ночью +13 – +18 градусов, днем +20 – +29, на Донбассе +29 – +34 градуса.

В воскресенье, 24 августа, в западных областях ночью лишь +6 – +12 градусов, днем +17 – +22. В северных ночью +8 – +13, днем +18 – +23.

В центральных регионах +11 – +16 и +21 – +26 градусов соответственно. В южных +13 – +18, днем +24 – +29. На Востоке уже +10 – +15, днем +23 – +28 градусов.

К слову, синоптики предупреждали о непогоде на 22 августа. Так, ночью и утром в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях значительные дожди.

Днем в Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы, 15 – 20 метров на секунду.