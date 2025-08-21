Будут ли дожди и грозы, похолодание или жара на День Независимости, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода на День Независимости 2025?

В воскресенье, 24 августа, ночью в восточных областях и Карпатах, днем на Правобережье местами будет кратковременный дождь, гроза. На остальной территории никакие осадки не ожидаются.

На День Независимости будет довольно прохладно. Так, ночью только +8 – +13 градусов, днем +15 – +23. Только на Юго-Востоке несколько теплее, в частности, +13 – +19 и +24 – +29 градусов соответственно.

Погода на День Независимости / Скриншот с Укргидрометцентра

