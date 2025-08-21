Чи будуть дощі та грози, похолодання або спека на День Незалежності, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода на День Незалежності 2025?
У неділю, 24 серпня, вночі у східних областях і Карпатах, удень на Правобережжі подекуди буде короткочасний дощ, гроза. На решті території жодні опади не очікуються.
На День Незалежності буде доволі прохолодно. Так, уночі лише +8 – +13 градусів, удень +15 – +23. Тільки на Південному Сході дещо тепліше, зокрема, +13 – +19 та +24 – +29 градусів відповідно.
Погода на День Незалежності / Скриншот з Укргідрометцентру
В яких областях будуть дощі, грози та град 22 серпня?
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища на 22 серпня. Вночі та вранці в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях значні дощі.
Вдень у Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській і Миколаївській областях грози, в окремих районах град і шквали, 15 – 20 метрів на секунду.