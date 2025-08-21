Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Різниця у 17 градусів: в Україні прогнозують сильні перепади температури

Якою буде погода в Україні 22 серпня

Очікується, що буде хмарно з проясненнями. У західних, північних, вдень і в більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях помірні, місцями значні дощі. Вдень, окрім заходу, грози, в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів на секунду. На решті території без опадів.

Вітер переважно південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура у західних областях вночі +12...+17 градусів, удень +17...+22; на решті території вночі +15...+20, вдень +28...+33, у північних областях +20...+25 градусів.

Прогноз погоди у Києві та в області

Тут теж буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують помірний дощ, вдень з грозою, по області місцями значні дощі.

Вітер південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, на Київщині вдень місцями град та шквали 15 – 20 метрів на секунду.

Температура по області вночі +15...+20 градусів, удень +20...+25, у Києві вночі +15...+17, вдень +21...+23 градуси.

Важливо! У Києві та на Київщині є попередження про небезпечні метеорологічні явища. Удень 22 серпня буде гроза, по області в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів на секунду. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Погода в обласних центрах

Київ +21...+23

Ужгород +19...+21

Львів +18...+20

Івано-Франківськ +19...+21

Тернопіль +18...+20

Чернівці +19...+21

Хмельницький +20...+22

Луцьк +19...+21

Рівне +18...+20

Житомир +19...+21

Вінниця +24...+26

Одеса +29...+31

Миколаїв +29...+31

Херсон +30...+32

Сімферополь +29...+31

Кропивницький +29...+31

Черкаси +29...+31

Чернігів +23...+25

Суми +24...+26

Полтава +29...+31

Дніпро +30...+32

Запоріжжя +29...+31

Донецьк +30...+32

Луганськ +30...+32

Харків +31...+33



Прогноз погоди в Україні на 22 серпня / Укргідрометцентр