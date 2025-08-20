Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Литиме в більшості областей: коли будуть дощі та грози

Коли буде похолодання?

Найближчими днями в Україні переважатиме погода без опадів. Тільки 21 серпня в західних і Житомирській областях місцями пройдуть короткочасні дощі та грози.

Температура повітря вночі +10 – +18 градусів, удень 20 серпня +22 – +27. Однак на Південному Сході до +30 градусів.

Цікаво, що 21 серпня очікується підвищення температури до +25 – +30 градусів, а на крайньому Півдні й до +33 градусів. Тим часом у західних областях навпаки – буде зниження до +19 – +24 градусів.

У п'ятницю, 22 серпня, у західних, північних, вдень і в більшості центральних, Одеській і Миколаївській областях будуть помірні, подекуди значні дощі та грози. На решті території опади не очікуються.

У центральних, більшості північних і південних областей подекуди шквали, 15 – 20 метрів на секунду.

До речі, на Заході вночі +12 – +17 градусів, удень +16 – +21. Тим часом на решті території вночі +15 – +20 градусів вночі +15 – +20, удень +28 – +33 градуси, лише на Півночі +20 – +25 градусів.

Тож у межах одного дня по території України може бути перепад температури на 17 градусів у різних областях в один час.

Читайте також В деяких регіонах України до +30, чи будуть дощі: прогноз погоди на 20 серпня

Погода на 22 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру

Нагадаємо, що абсолютний мінімум, який фіксували у серпні за всю історію метеоспостережень в Україні, сягав +1 – +7 градусів, на узбережжі морів +8 – +13. Цікаво, що в Карпатах, північних, східних, Волинській та Запорізькій областях фіксували заморозки, зокрема, подекуди 0 – -2 градуси.