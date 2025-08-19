Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Коли будуть дощі та грози в більшості областей?

За прогнозом синоптиків, у середу й четвер переважно без опадів. Тільки вдень 21 серпня на Заході й Житомирщині подекуди короткочасний дощ, гроза. Уночі буде +10 – +18 градусів. Удень 20 серпня +22 – +27, на Півдні та Сході до +31 градуса.

У четвер підвищення температури до +25 – +30, на крайньому Півдні до +33. Тим часом у західних областях зниження до +19 – +24 градусів.

Вже у п'ятницю опади очікуються на більшій частині території України. Так, 22 серпня у західних, північних, вдень і в більшості центральних, Одеській і Миколаївській областях будуть помірні, подекуди значні дощі з грозами.

Коли будуть дощі в більшості областей / Скриншот з Укргідрометцентру

Вдень у центральних, більшості північних і південних областей також подекуди пориви, 15 – 20 метрів на секунду. Вночі +12 – +17 градусів, удень +16 – +21. На решті території+15 – +20 і +28 – +33 відповідно, тільки у північних областях +20 – +25 градусів.