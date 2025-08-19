Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Читайте также В Украину идет похолодание: когда и в каких областях снизится температура, возможны ли заморозки

Когда будут дожди и грозы в большинстве областей?

По прогнозу синоптиков, в среду и четверг преимущественно без осадков. Только днем 21 августа на Западе и Житомирщине местами кратковременный дождь, гроза. Ночью будет +10 – +18 градусов. Днем 20 августа +22 – +27, на Юге и Востоке до +31 градуса.

В четверг повышение температуры до +25 – +30, на крайнем Юге до +33. Между тем в западных областях снижение до +19 – +24 градусов.

Уже в пятницу осадки ожидаются на большей части территории Украины. Так, 22 августа в западных, северных, днем и в большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях будут умеренные, местами значительные дожди с грозами.

Когда будут дожди в большинстве областей / Скриншот с Укргидрометцентра

Днем в центральных, большинстве северных и южных областей также местами порывы, 15 – 20 метров в секунду. Ночью +12 – +17 градусов, днем +16 – +21. На остальной территории +15 – +20 и +28 – +33 соответственно, только в северных областях +20 – +25 градусов.