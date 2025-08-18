Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

Когда будут дожди и грозы?

На этой неделе через территорию Украины время от времени будут перемещаться атмосферные фронты и гребни высокого давления. Из-за этого ожидается контрастная погода, также колебания атмосферного давления. Кстати, временами будет донимать порывистый ветер.

Метеоролог также отметил, что будут периодические дожди разной интенсивности. Кибальчич спрогнозировал, где и когда именно ждать сильных ливней.

В понедельник, 18 августа, на Прикарпатье, Буковине, Винницкой области и Юго-Востоке дожди. Также местами грозы.

Во вторник, 19 августа, под влиянием области повышенного атмосферного давления по всей территории нашего государства ожидается малооблачная погода. Без осадков. Кстати, дождей не будет и в среду, 20 августа.

В четверг, 21 августа, еще будет преобладать спокойная и сухая погода в большинстве областей. Однако в западной части днем начнется дождь в сопровождении грозы. Кое-где возможны сильные ливни, а также шквалы, 15 – 20 метров в секунду.

В пятницу, 22 августа, на Западе и Севере в течение суток будет преобладать облачная, дождливая и прохладная погода. Между тем на остальной территории Украины – жарко и сухо.

В субботу, 23 августа, дожди с грозами ожидаются в северных и центральных областях, днем также местами на Востоке и Юге. Только на Западе уже без осадков.

В воскресенье, 24 августа, по всей территории Украины прогнозируется устойчивая и прохладная погода. Под влиянием антициклона дожди не ожидаются.

