Что ждет климат Украины к 2050 году?

Согласно атласу сценариев изменения климата, созданным по заказу Укргидрометцентра, к 2050 году продолжительность лета в Украине может вырасти до 150 – 180 дней в году.

Ожидается, что средняя температура воздуха в южных регионах Украины, то есть в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях и в Крыму, летом составит +28...+30. В Днепропетровской, Харьковской, Черниговской областях в среднем будет +24...+26.

По мнению Краковской, такое изменение климата неизбежно приведет к образованию пустыни в Одесской области.

Как именно будет развиваться ситуация – мягче или более жестко – зависит от того, как человек будет проводить свою хозяйственную деятельность, какие источники энергии будет использовать, как много будет выбрасываться парниковых газов,

– объяснила ученая.

