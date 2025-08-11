Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз кліматологині, членкині Національної академії наук США Світлани Краковської в інтерв’ю для "Говорить Суханов".
Що чекає на клімат України до 2050 року?
Згідно з атласом сценаріїв зміни клімату, створеним на замовлення Укргідрометцентру, до 2050 року тривалість літа в Україні може зрости до 150 – 180 днів на рік.
Очікується, що середня температура повітря в південних регіонах України, тобто в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях та в Криму, влітку становитиме +28…+30. У Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській областях в середньому буде +24…+26.
На думку Краковської, така зміна клімату неминуче призведе до утворення пустелі на Одещині.
Як саме розвиватиметься ситуація – м’якше чи більш жорстко – залежить від того, як людина буде проводити свою господарську діяльність, які джерела енергії використовуватиме, як багато викидатиметься парникових газів,
– пояснила науковиця.
