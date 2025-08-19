Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 20 серпня?

Синоптики зазначають, що очікується переважно південно-західний вітер, пориви якого сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі буде від 10 до 15 градусів, у південній частині +14 – +19; вдень від 22 до 27 градусів тепла, на півдні та південному сході країни до +30.

Яка температура буде у містах?

  • Київ +24…+26;
  • Ужгород +26…+28;
  • Львів +26…+28;
  • Івано-Франківськ +25…+27;
  • Тернопіль +25…+27;
  • Чернівці +25…+27;
  • Хмельницький +24…+26;
  • Луцьк +25…+27;
  • Рівне +25…+27;
  • Житомир +24…+26;
  • Вінниця +24…+26;
  • Одеса +28…+30;
  • Миколаїв +28…+30;
  • Херсон +28…+30;
  • Сімферополь +28…+30;
  • Кропивницький +25…+27;
  • Черкаси +24…+26;
  • Чернігів +22…+24;
  • Суми +23…+25;
  • Полтава +25…+27;
  • Дніпро +26…+28;
  • Запоріжжя +28…+30;
  • Донецьк +26…+28;
  • Луганськ +26…+28;
  • Харків +26…+28.


Погода на 20 серпня / Карта Укргідрометцентр

Коли можуть бути зливи та грози?

  • Згідно з прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, в середу, 20 серпня, дощів на території України не очікується.

  • У четвер, 21 серпня, ще буде переважати спокійна й суха погода у більшості регіонів. Проте у західній частині вдень розпочнеться дощ з грозою. Подекуди можливі сильні зливи, а також шквали, 15 – 20 метрів на секунду.

  • У п'ятницю, 22 серпня, на Заході й Півночі країни буде переважати хмарна, дощова та прохолодна погода, водночас на решті території України – спекотно та сухо.