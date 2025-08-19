Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 20 серпня?

Синоптики зазначають, що очікується переважно південно-західний вітер, пориви якого сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі буде від 10 до 15 градусів, у південній частині +14 – +19; вдень від 22 до 27 градусів тепла, на півдні та південному сході країни до +30.

Яка температура буде у містах?

Київ +24…+26;

Ужгород +26…+28;

Львів +26…+28;

Івано-Франківськ +25…+27;

Тернопіль +25…+27;

Чернівці +25…+27;

Хмельницький +24…+26;

Луцьк +25…+27;

Рівне +25…+27;

Житомир +24…+26;

Вінниця +24…+26;

Одеса +28…+30;

Миколаїв +28…+30;

Херсон +28…+30;

Сімферополь +28…+30;

Кропивницький +25…+27;

Черкаси +24…+26;

Чернігів +22…+24;

Суми +23…+25;

Полтава +25…+27;

Дніпро +26…+28;

Запоріжжя +28…+30;

Донецьк +26…+28;

Луганськ +26…+28;

Харків +26…+28.



Погода на 20 серпня / Карта Укргідрометцентр

Коли можуть бути зливи та грози?