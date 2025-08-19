Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода 20 серпня?
Синоптики зазначають, що очікується переважно південно-західний вітер, пориви якого сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі буде від 10 до 15 градусів, у південній частині +14 – +19; вдень від 22 до 27 градусів тепла, на півдні та південному сході країни до +30.
Яка температура буде у містах?
- Київ +24…+26;
- Ужгород +26…+28;
- Львів +26…+28;
- Івано-Франківськ +25…+27;
- Тернопіль +25…+27;
- Чернівці +25…+27;
- Хмельницький +24…+26;
- Луцьк +25…+27;
- Рівне +25…+27;
- Житомир +24…+26;
- Вінниця +24…+26;
- Одеса +28…+30;
- Миколаїв +28…+30;
- Херсон +28…+30;
- Сімферополь +28…+30;
- Кропивницький +25…+27;
- Черкаси +24…+26;
- Чернігів +22…+24;
- Суми +23…+25;
- Полтава +25…+27;
- Дніпро +26…+28;
- Запоріжжя +28…+30;
- Донецьк +26…+28;
- Луганськ +26…+28;
- Харків +26…+28.
Погода на 20 серпня / Карта Укргідрометцентр
Коли можуть бути зливи та грози?
Згідно з прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, в середу, 20 серпня, дощів на території України не очікується.
У четвер, 21 серпня, ще буде переважати спокійна й суха погода у більшості регіонів. Проте у західній частині вдень розпочнеться дощ з грозою. Подекуди можливі сильні зливи, а також шквали, 15 – 20 метрів на секунду.
У п'ятницю, 22 серпня, на Заході й Півночі країни буде переважати хмарна, дощова та прохолодна погода, водночас на решті території України – спекотно та сухо.