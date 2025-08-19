Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 20 августа?

Синоптики отмечают, что ожидается преимущественно юго-западный ветер, порывы которого будут достигать 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет от 10 до 15 градусов, в южной части +14 – +19; днем от 22 до 27 градусов тепла, на юге и юго-востоке страны до +30.

Какая температура будет в городах?

  • Киев +24...+26;
  • Ужгород +26...+28;
  • Львов +26...+28;
  • Ивано-Франковск +25...+27;
  • Тернополь +25...+27;
  • Черновцы +25...+27;
  • Хмельницкий +24...+26;
  • Луцк +25...+27;
  • Ровно +25...+27;
  • Житомир +24...+26;
  • Винница +24...+26;
  • Одесса +28...+30;
  • Николаев +28...+30;
  • Херсон +28...+30;
  • Симферополь +28...+30;
  • Кропивницкий +25...+27;
  • Черкассы +24...+26;
  • Чернигов +22...+24;
  • Сумы +23...+25;
  • Полтава +25...+27;
  • Днепр +26...+28;
  • Запорожье +28...+30;
  • Донецк +26...+28;
  • Луганск +26...+28;
  • Харьков +26...+28.


Погода на 20 августа / Карта Укргидрометцентр

Когда могут быть ливни и грозы?

  • Согласно прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, в среду, 20 августа, дождей на территории Украины не ожидается.

  • В четверг, 21 августа, еще будет преобладать спокойная и сухая погода в большинстве регионов. Однако в западной части днем начнется дождь с грозой. Кое-где возможны сильные ливни, а также шквалы, 15 – 20 метров в секунду.

  • В пятницу, 22 августа, на Западе и Севере страны будет преобладать облачная, дождливая и прохладная погода, одновременно на остальной территории Украины – жарко и сухо.