Когда будет похолодание?

В ближайшие дни в Украине будет преобладать погода без осадков. Только 21 августа в западных и Житомирской областях местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

Температура воздуха ночью +10 – +18 градусов, днем 20 августа +22 – +27. Однако на Юго-Востоке до +30 градусов.

Интересно, что 21 августа ожидается повышение температуры до +25 – +30 градусов, а на крайнем Юге и до +33 градусов. Между тем в западных областях наоборот – будет снижение до +19 – +24 градусов.

В пятницу, 22 августа, в западных, северных, днем и в большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях будут умеренные, местами значительные дожди и грозы. На остальной территории осадки не ожидаются.

В центральных, большинстве северных и южных областей местами шквалы, 15 – 20 метров на секунду.

Кстати, на Западе ночью +12 – +17 градусов, днем +16 – +21. Между тем на остальной территории ночью +15 – +20 градусов ночью +15 – +20, днем +28 – +33 градуса, только на Севере +20 – +25 градусов.

Поэтому в пределах одного дня по территории Украины может быть перепад температуры на 17 градусов в разных областях в одно время.

Погода на 22 августа / Скриншот с Укргидрометцентра

Напомним, что абсолютный минимум, который фиксировали в августе за всю историю метеонаблюдений в Украине, достигал +1 – +7 градусов, на побережье морей +8 – +13. Интересно, что в Карпатах, северных, восточных, Волынской и Запорожской областях фиксировали заморозки, в частности, местами 0 – -2 градуса.