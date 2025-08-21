Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода в Украине 22 августа
Ожидается, что будет облачно с прояснениями. В западных, северных, днем и в большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях умеренные, местами значительные дожди. Днем, кроме запада, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. На остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно юго-западный, 7 – 12 метров в секунду.
Температура в западных областях ночью +12...+17 градусов, днем +17...+22; на остальной территории ночью +15...+20, днем +28...+33, в северных областях +20...+25 градусов.
Прогноз погоды в Киеве и в области
Здесь тоже будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют умеренный дождь, днем с грозой, по области местами значительные дожди.
Ветер юго-западный, 7 – 12 метров в секунду, на Киевщине днем местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.
Температура по области ночью +15...+20 градусов, днем +20...+25, в Киеве ночью +15...+17, днем +21...+23 градуса.
Важно! В Киеве и Киевской области есть предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Днем 22 августа будет гроза, по области в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. Объявлен I уровень опасности (желтый).
Погода в областных центрах
- Киев +21...+23
- Ужгород +19...+21
- Львов +18...+20
- Ивано-Франковск +19...+21
- Тернополь +18...+20
- Черновцы +19...+21
- Хмельницкий +20...+22
- Луцк +19...+21
- Ровно +18...+20
- Житомир +19...+21
- Винница +24...+26
- Одесса +29...+31
- Николаев +29...+31
- Херсон +30...+32
- Симферополь +29...+31
- Кропивницкий +29...+31
- Черкассы +29...+31
- Чернигов +23...+25
- Сумы +24...+26
- Полтава +29...+31
- Днепр +30...+32
- Запорожье +29...+31
- Донецк +30...+32
- Луганск +30...+32
- Харьков +31...+33
Прогноз погоды в Украине на 22 августа / Укргидрометцентр