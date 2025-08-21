Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Дивіться також Сонце зміниться на дощі та грози, але подекуди буде +33: прогноз погоди на 22 серпня
В яких областях будуть дощі, грози і град 22 серпня?
У п'ятницю в західних, північних, удень й у більшості центральних, Одеській і Миколаївській областях будуть помірні, подекуди значні дощі. Вдень, крім Заходу, також грози, в окремих районах град і шквали, 15 – 20 метрів на секунду.
Тим часом на решті території опади не очікуються. Вітер буде переважно південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. У західних областях уночі +12 – +17, удень +17 – +22. На решті території вночі +15 – +20, удень +28 – +33, у північних областях +20 – +25 градусів.
Де буде негода 22 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру
Зауважимо, що дощі та грози будуть в таких областях:
- Одеській,
- Миколаївській,
- Житомирській,
- Київській,
- Чернігівській,
- Сумській,
- Полтавській,
- Черкаській,
- Кіровоградській,
- Вінницькій.
Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували, що місячна кількість опадів у серпні в Україні очікується 23 – 40 міліметрів. Це менше за норму, лише 64 – 73% від неї.
Тільки у західних областях 60 – 77 міліметрів (у Карпатах 94 – 116), що в межах норми, зокрема, становить 80 – 120%.