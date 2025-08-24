Синоптики Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии в эксклюзивном комментарии 24 Каналу ответили, с чем связана такая погода и на сколько аномальным является снег в августе.

К теме Зима уже дышит в затылок: в конце августа в Украине выпал первый снег – интересные кадры

Первый снег в августе 2025 в Украине: что известно?

Синоптики отметили, что не очень любят использовать термин "аномальное". В то же время подтвердили, что снег в августе – необычное явление.

Скорее всего редкое явление (аномальное),

– отметили синоптики.

Также рассказали, что с 24 августа в синоптике есть понятие "переход с летнего на осенний период". Именно сегодня, на День Независимости, это и совпало.

Но еще помогло выпадению снега – прохождение холодного фронта, а за ним снижение существенно ночной и дневной температуры,

– отметили синоптики.

Добавили, что на 24 августа прогнозировали на высокогорье ночью уже +1 – +6 градусов, днем +6 – +11.

В областного центра по гидрометеорологии также объяснили, что с севера к нам зашла холодная воздушная масса. Она и повлияла на температуру.

Так как ожидали дождь, а в горах при температуре, которая зафиксирована на утро +1 градус, дождь – выпадал в виде снега и мокрого снега,

– отметили специалисты.

Также синоптики выпустили предупреждение о ветре и грозе.

Уже конец августа и мы приближаемся к осени, поэтому в горах такое явление как снег возможно. Завтра (25 августа – 24 Канал) ночная температура будет еще холоднее, но уже без осадков,

– отметили эксперты.