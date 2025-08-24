Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода 25 серпня?
Як розповіли синоптики, 25 серпня в Україні очікується мінлива хмарність.
Вночі на Лівобережжі, місцями у Київській, Черкаській, Кіровоградській областях, вдень на Волині та Рівненщині короткочасний дощ, на решті території без опадів. Вітер західний, 7 – 12 метрів за секунду.
Температура вночі опускатиметься до +7…+12, вдень прогнозують +15…+20. У південній частині буде дещо тепліше – +19…+24; в Карпатах вночі +3…+8, вдень +11…+16.
Погода на 25 серпня / Карта Укргідрометцентру
Якою буде температура повітря в регіонах?
- Київ +18...+20,
- Ужгород +18...+20,
- Львів +17...+19,
- Івано-Франківськ +17...+19,
- Тернопіль +17...+19,
- Чернівці +18...+20,
- Хмельницький +17...+19,
- Луцьк +16...+18,
- Рівне +16...+18,
- Житомир +16...+18,
- Вінниця +18...+20,
- Одеса +21...+23,
- Миколаїв +21...+23,
- Херсон +21...+23,
- Сімферополь +21...+27,
- Кропивницький +19...+21,
- Черкаси +18...+20,
- Чернігів +17...+19,
- Суми +16...+18,
- Полтава +17...+19,
- Дніпро +19...+21,
- Запоріжжя +21...+23,
- Донецьк +19...+21,
- Луганськ +18...+20,
- Харків +18...+20.
В Україні у серпні випав сніг
Похолодання, що почалося 24 серпня, принесло в Україну перші сніги. Опади випали в Карпатах, поблизу Говерли – на опублікованих кадрах видно, як землю припорошив мокрий сніг.
Очевидці кажуть, що опади були схожі на град, що перейшов у мокрий сніг.
Синоптики кажуть, що сніг у серпні – явище рідкісне. Випадінню снігу сприяло проходження атмосферного фронту і суттєве зниження температури.