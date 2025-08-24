Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 25 серпня?

Як розповіли синоптики, 25 серпня в Україні очікується мінлива хмарність.

Вночі на Лівобережжі, місцями у Київській, Черкаській, Кіровоградській областях, вдень на Волині та Рівненщині короткочасний дощ, на решті території без опадів. Вітер західний, 7 – 12 метрів за секунду.

Температура вночі опускатиметься до +7…+12, вдень прогнозують +15…+20. У південній частині буде дещо тепліше – +19…+24; в Карпатах вночі +3…+8, вдень +11…+16.

Погода на 25 серпня / Карта Укргідрометцентру