Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 25 серпня?

Як розповіли синоптики, 25 серпня в Україні очікується мінлива хмарність.

Вночі на Лівобережжі, місцями у Київській, Черкаській, Кіровоградській областях, вдень на Волині та Рівненщині короткочасний дощ, на решті території без опадів. Вітер західний, 7 – 12 метрів за секунду.

Температура вночі опускатиметься до +7…+12, вдень прогнозують +15…+20. У південній частині буде дещо тепліше – +19…+24; в Карпатах вночі +3…+8, вдень +11…+16.

Погода на 25 серпня / Карта Укргідрометцентру

Якою буде температура повітря в регіонах?

  • Київ +18...+20,
  • Ужгород +18...+20,
  • Львів +17...+19,
  • Івано-Франківськ +17...+19,
  • Тернопіль +17...+19,
  • Чернівці +18...+20,
  • Хмельницький +17...+19,
  • Луцьк +16...+18,
  • Рівне +16...+18,
  • Житомир +16...+18,
  • Вінниця +18...+20,
  • Одеса +21...+23,
  • Миколаїв +21...+23,
  • Херсон +21...+23,
  • Сімферополь +21...+27,
  • Кропивницький +19...+21,
  • Черкаси +18...+20,
  • Чернігів +17...+19,
  • Суми +16...+18,
  • Полтава +17...+19,
  • Дніпро +19...+21,
  • Запоріжжя +21...+23,
  • Донецьк +19...+21,
  • Луганськ +18...+20,
  • Харків +18...+20.

В Україні у серпні випав сніг

  • Похолодання, що почалося 24 серпня, принесло в Україну перші сніги. Опади випали в Карпатах, поблизу Говерли – на опублікованих кадрах видно, як землю припорошив мокрий сніг.

  • Очевидці кажуть, що опади були схожі на град, що перейшов у мокрий сніг.

  • Синоптики кажуть, що сніг у серпні – явище рідкісне. Випадінню снігу сприяло проходження атмосферного фронту і суттєве зниження температури.