Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи для Факты ICTV.
Смотрите также Заморозки уже на пороге: когда и в каких областях Украины резко похолодает
Какой будет погода на неделю?
В понедельник, 29 сентября, в Украине ожидаются дожди, поэтому температура будет ниже предыдущих +10...+17 градусов. А из-за облачности отступят ночные заморозки.
Дожди продлятся и во вторник, 30 сентября. А уже 1 октября осадки отойдут почти со всей территории страны. Они только в западных и юго-западных областях.
Ночью в эти двое суток, 30 сентября и 1 октября, температура воздуха в северных и восточных областях составит +1...+6. Однако на поверхности почвы снова могут быть слабые заморозки 0...-2 градуса, а днем – +8...+14,
– сообщила синоптик.
На юге Украины традиционно будет теплее. Ночью температура будет на уровне +7...+12, без заморозков, а днем воздух будет прогреваться до +12...+17.
В Карпатах в эти дни возможны осадки. 30 сентября и 1 октября будет мокрый снег, что для Карпат в этот период абсолютно нормально. В течение следующих дней погода сильно не изменится.
Какой будет погода в октябре?
Синоптик Вера Балабух в интервью 24 Каналу рассказала, что этой осенью будет преобладать температура воздуха выше климатической нормы.
По данным Укргидрометцентра, в октябре 2025 года средняя месячная температура воздуха в Украине будет на уровне 7 – 13 градусов тепла, что на 1 градус выше нормы.
Осадков выпадет на уровне 31–77 миллиметров, в Карпатах и горах Крыма 51–101 миллиметр, что составляет 80–120% от нормы.