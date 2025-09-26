Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Насколько сильными будут заморозки в Украине?

Синоптики рассказали, что ночью 27 сентября в южных областях, на Закарпатье и в Крыму будет +4 – +9, а на остальной территории +1 – +6. На поверхности почвы ожидаются заморозки 0 – -3.

Днем температура воздуха поднимется до +12 – +17.

Тем временем в Карпатах ночью будет 0 – -3, а днем – +10 – +15.

Синоптик Наталья Птуха в интервью OBOZ.UA также рассказала, что сейчас в Украине переломный момент – страна находится на грани сезонов.

Во многих областях, а особенно на севере Украины, заморозки до -3 будут из-за поступления арктического воздуха с северных направлений.

Температура в северных областях и в воздухе может опуститься до нуля. Конечно, заморозки будут кратковременными. Соответственно, дни также будут достаточно свеженькими. То есть уже не будет идти о летних температурных показателях, а классические осенние. Немного теплую погоду ожидаем только в южной части и на Закарпатье,

– добавила Наталья Птуха.

Погода в Украине