Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода до конца месяца?
Так, в эти выходные в Украине преимущественно без осадков, только днем в воскресенье, 28 сентября, в северной части местами небольшой дождь.
Будет достаточно прохладно – ночью температура будет достигать +1...+9, а днем не будет превышать +12...+19.
Ночью 27 сентября в Украине, кроме юга и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0...-3 (І уровень опасности, желтый).
Уже с понедельника, 29 сентября, дожди ожидаются по всей территории страны. Также прогнозируют еще большее снижение температуры. В большинстве областей днем будет +10...+13, только на юге и на Закарпатье – +14...+18.
Во вторник, 30 сентября, будет дождливо везде, кроме северных регионов. Температура будет оставаться примерно на тех же показателях.
Какой будет погода 26 – 30 сентября / карты Укргидрометцентра
Какой будет погода в октябре?
Как рассказала 24 Каналу синоптик Вера Балабух, этой осенью температура будет немного выше нормы.
В своем прогнозе Укргидрометцентр пишет, что в октябре 2025 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается на уровне 7 – 13 градусов тепла, что на 1 градус выше нормы.
Месячное количество осадков ожидается на уровне 31–77 миллиметров, в Карпатах и горах Крыма 51–101 миллиметр, что составляет 80–120% от нормы.
Заморозки в первой половине октября – явление довольно привычное.