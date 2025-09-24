Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Где будут заморозки?
Так, в следующие трое суток опасные метеорологические явления прогнозируют в ряде регионов Украины.
Ночью 25 сентября в северной части страны, 26 – 27 сентября в Украине, кроме юга и Закарпатья, заморозки на поверхности почвы 0...-3. Объявлен І уровень опасности, желтый.
Где будут заморозки 25 – 27 сентября / карты Укргидрометцентра
Какой будет погода в Украине?
Нынешнее похолодание может принести снег и мокрый снег в Карпаты, рассказали 24 Каналу в Ивано-Франковском областном центре по гидрометеорологии.
Синоптик Виталий Постригань рассказал, что 25 сентября ожидается приход нового мощного антициклона "Petralilly", сформировавшегося в сухом арктическом воздухе. Это означает, что погода в Украине будет холодной, однако солнечной.
В дальнейшем холод будет продолжаться. По словам Постриганя, погода будет соответствовать показателям первой декады октября.