Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода до кінця місяця?
Так, цими вихідними в Україні переважно без опадів, лише вдень у неділю, 28 вересня, у північній частині місцями невеликий дощ.
Буде досить прохолодно – вночі температура сягатиме +1…+9, а вдень не перевищуватиме +12…+19.
Вночі 27 вересня в Україні, крім півдня та Закарпаття, на поверхні грунту заморозки 0…-3 (І рівень небезпечності, жовтий).
Вже з понеділка, 29 вересня, дощі очікують по всій території країни. Також прогнозують ще більше зниження температури. У більшості областей вдень буде +10…+13, лише на півдні та на Закарпатті – +14…+18.
У вівторок, 30 вересня, дощитиме всюди, окрім північних регіонів. Температура лишатиметься приблизно на тих же показниках.
Якою буде погода 26 – 30 вересня / карти Укргідрометцентру
Якою буде погода у жовтні?
Як розповіла 24 Каналу синоптикиня Віра Балабух, цієї осені температура буде трохи вищою за норму.
У своєму прогнозі Укргідрометцентр пише, що у жовтні 2025 року середня місячна температура повітря в Україні очікується на рівні 7 – 13 градусів тепла, що на 1 градус вище за норму.
Місячна кількість опадів очікується на рівні 31 – 77 міліметрів, в Карпатах та горах Криму 51 – 101 міліметр, що становить 80 – 120% від норми.
Заморозки у першій половині жовтня – явище досить звичне.