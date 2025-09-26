Однако в Карпатах столбики термометров могут опуститься ниже нуля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине?

По прогнозам синоптиков, погоду без осадков в Украине будет обусловлено полем высокого атмосферного давления от антициклона над Балтикой. Однако температура существенно не изменится.

Ночью в южных областях, на Закарпатье и в Крыму ожидается до +4..+9 градусов тепла, на остальной территории – до 1 – 6 градусов тепла. На поверхности почвы возможны заморозки до 0...-3 градусов. Тогда как днем воздух будет прогреваться под сентябрьским солнышком до +12...+17 градусов тепла.

В то же время в Карпатах ночью ожидается от 0 до -3 градусов мороза, а днем столбики термометров будут показывать до +10 – +15 градусов тепла.

Какую погоду прогнозируют в украинских городах?

Киев +14...+16;

Ужгород +17...+19;

Львов +14...+16;

Ивано-Франковск +14...+16;

Тернополь +14...+16;

Черновцы +14...+16;

Хмельницкий +14...+16;

Луцк +14...+16;

Ровно +14...+16;

Житомир +14...+16;

Винница +14...+16;

Одесса +14...+16;

Николаев +14...+16;

Херсон +15...+17;

Симферополь +15...+17;

Кропивницкий +14...+16;

Черкассы +14...+16;

Чернигов +14...+16;

Сумы +14...+16;

Полтава +14...+16;

Днепр +14...+16;

Запорожье +14...+16;

Донецк +14...+16;

Луганск +14...+16;

Харьков +14...+16.



Прогноз погоды в Украине на 27 сентября / Скриншот карты Укргидрометцентра

Какую погоду прогнозируют синоптики в ближайшее время?