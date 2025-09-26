Однако в Карпатах столбики термометров могут опуститься ниже нуля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Заморозки уже в Украине: в сети распространили первые кадры инея

Какой будет погода в Украине?

По прогнозам синоптиков, погоду без осадков в Украине будет обусловлено полем высокого атмосферного давления от антициклона над Балтикой. Однако температура существенно не изменится.

Ночью в южных областях, на Закарпатье и в Крыму ожидается до +4..+9 градусов тепла, на остальной территории – до 1 – 6 градусов тепла. На поверхности почвы возможны заморозки до 0...-3 градусов. Тогда как днем воздух будет прогреваться под сентябрьским солнышком до +12...+17 градусов тепла.

В то же время в Карпатах ночью ожидается от 0 до -3 градусов мороза, а днем столбики термометров будут показывать до +10 – +15 градусов тепла.

Какую погоду прогнозируют в украинских городах?

  • Киев +14...+16;
  • Ужгород +17...+19;
  • Львов +14...+16;
  • Ивано-Франковск +14...+16;
  • Тернополь +14...+16;
  • Черновцы +14...+16;
  • Хмельницкий +14...+16;
  • Луцк +14...+16;
  • Ровно +14...+16;
  • Житомир +14...+16;
  • Винница +14...+16;
  • Одесса +14...+16;
  • Николаев +14...+16;
  • Херсон +15...+17;
  • Симферополь +15...+17;
  • Кропивницкий +14...+16;
  • Черкассы +14...+16;
  • Чернигов +14...+16;
  • Сумы +14...+16;
  • Полтава +14...+16;
  • Днепр +14...+16;
  • Запорожье +14...+16;
  • Донецк +14...+16;
  • Луганск +14...+16;
  • Харьков +14...+16.

Прогноз погоды в Украине на 27 сентября
Прогноз погоды в Украине на 27 сентября / Скриншот карты Укргидрометцентра

Какую погоду прогнозируют синоптики в ближайшее время?

  • С 29 сентября в Украине ожидаются дожди по всей территории и снижение температуры до +10...+13 градусов, на юге и Закарпатье – до +14...+18.

  • Синоптики также уже спрогнозировали погоду в октябре. По их данным, средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается на уровне 7 – 13 градусов тепла, что на 1 градус выше нормы. Месячное количество осадков прогнозируют на уровне 31 – 77 миллиметров, в Карпатах и горах Крыма – 51 – 101 миллиметра, что составляет 80 – 120% от нормы.