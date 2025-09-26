Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
Наскільки сильними будуть заморозки в Україні?
Синоптики розповіли, що вночі 27 вересня у південних областях, на Закарпатті та в Криму буде +4 – +9, а на решті території +1 – +6. На поверхні ґрунту очікують заморозки 0 – -3.
Вдень температура повітря підійметься до +12 – +17.
Тим часом у Карпатах вночі буде 0 – -3, а вдень – +10 – +15.
Синоптикиня Наталія Птуха в інтерв'ю OBOZ.UA також розповіла, що зараз в Україні переломний момент – країна перебуває на межі сезонів.
У багатьох областях, а особливо на півночі України, заморозки до -3 будуть через надходження арктичного повітря з північних напрямків.
Температура в північних областях і в повітрі може опуститися до нуля. Звичайно, заморозки будуть короткотривалими. Відповідно, дні також будуть досить свіженькими. Тобто вже не йтиметься про літні температурні показники, а класичні осінні. Трошки теплішу погоду очікуємо лише у південній частині та на Закарпатті,
– додала Наталія Птуха.
Погода в Україні
Наразі на погоду в Україні впливає новий потужний антициклон "Petralilly". Через це по областях сонячно, але доволі прохолодно.
Уже навіть перші заморозки в Україні помітили мешканці Київщини, Рівненщини, Львівщини та Волині 26 вересня.
Попри зниження температури, українців радують сонячні дні, та в останні дні вересня країну накриють дощі.