Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Наскільки сильними будуть заморозки в Україні?

Синоптики розповіли, що вночі 27 вересня у південних областях, на Закарпатті та в Криму буде +4 – +9, а на решті території +1 – +6. На поверхні ґрунту очікують заморозки 0 – -3.

Вдень температура повітря підійметься до +12 – +17.

Тим часом у Карпатах вночі буде 0 – -3, а вдень – +10 – +15.

Синоптикиня Наталія Птуха в інтерв'ю OBOZ.UA також розповіла, що зараз в Україні переломний момент – країна перебуває на межі сезонів.

У багатьох областях, а особливо на півночі України, заморозки до -3 будуть через надходження арктичного повітря з північних напрямків.

Температура в північних областях і в повітрі може опуститися до нуля. Звичайно, заморозки будуть короткотривалими. Відповідно, дні також будуть досить свіженькими. Тобто вже не йтиметься про літні температурні показники, а класичні осінні. Трошки теплішу погоду очікуємо лише у південній частині та на Закарпатті,

– додала Наталія Птуха.

Погода в Україні