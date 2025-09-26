Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на відповідні місцеві телеграм-канали.

Що очевидці кажуть про заморозки?

Перші заморозки в Україні помітили мешканці Київщини, Рівненщини, Львівщини та у Волинській області.

Заморозки дісталися до Києва: дивіться відео

Раніше синоптики повідомляли, що на Україну насувається похолодання, яке принесе заморозки в північних, західних та центральних областях.

Зокрема, температура вночі може знизитися до +2...+8, а на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0...-3.

Також похолодання помітили у місті Винники на Львівщині / Фото телеграм-каналів

Про заморозки розповіли жителі Полтавщини: дивіться відео

Іній на траві показали мешканці Сарн на Рівненщині / Фото телеграм-каналів

Крім цього, кадри заморозків минулого дня помітили на Волині.

Похолодання у Луцьку: дивіться фото

Чи випаде сніг найближчим часом?