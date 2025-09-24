Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар Івана Семиліта, синоптика Відділу взаємодії із засобами масової інформації Укргідрометцентру для УНІАН.

Де будуть заморозки?

За словами Семиліта, південно-західний вітер поступово перейде у північний і принесе прохолоднішу повітряну маса.

Через це температура вночі буде в межах +9...+15. 25 вересня в Україні, крім півдня та Закарпаття, – зниження температури до +2...+7. У північній, більшості західних та центральних областей можливі слабкі заморозки на поверхні ґрунту,

– вказав він

Невеликий дощ 24 вересня пройде у західних вдень і місцями – у північній та Вінницькій, а 25 вересня вже у східних, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Надалі, 26 – 27 вересня, дощів не буде. Температура вночі буде +2…+8.

"В Україні, крім Закарпаття та півдня, на поверхні ґрунту ми очікуємо заморозки 0...-3. А ось денні максимуми будуть стягати +11...+18", – розповів синоптик.

Чи можливий сніг в Україні?