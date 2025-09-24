Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар Івана Семиліта, синоптика Відділу взаємодії із засобами масової інформації Укргідрометцентру для УНІАН.
Де будуть заморозки?
За словами Семиліта, південно-західний вітер поступово перейде у північний і принесе прохолоднішу повітряну маса.
Через це температура вночі буде в межах +9...+15. 25 вересня в Україні, крім півдня та Закарпаття, – зниження температури до +2...+7. У північній, більшості західних та центральних областей можливі слабкі заморозки на поверхні ґрунту,
– вказав він
Невеликий дощ 24 вересня пройде у західних вдень і місцями – у північній та Вінницькій, а 25 вересня вже у східних, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.
Надалі, 26 – 27 вересня, дощів не буде. Температура вночі буде +2…+8.
"В Україні, крім Закарпаття та півдня, на поверхні ґрунту ми очікуємо заморозки 0...-3. А ось денні максимуми будуть стягати +11...+18", – розповів синоптик.
Чи можливий сніг в Україні?
У коментарі 24 Каналу Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології розповів, що внаслідок нинішнього похолодання сніг та мокрий сніг може випасти у Карпатах.
Синоптик Віталій Постригань зауважив, що на Україну чекає стрімка зміна сезонів. А з 25 вересня, очікується прихід нового потужного антициклону "Petralilly", що сформувався в сухому арктичному повітрі. Це означає, що буде холодно, але без опадів.
Ймовірно, цього тижня в Україні настане метеорологічна осінь – тобто середньодобова температура в Україні впаде нижче 15 градусів. Донині показники відповідали метеорологічному літу.