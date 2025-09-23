Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Де очікуються дощі та заморозки?

За даними синоптиків, у північній частині країни заморозки на ґрунті від 0 до 3 градусів тепла будуть вже 25 вересня, а 26 і 27 вересня вони поширяться на всю територію Україні, крім півдня та Закарпаття.

Львівська область:

Вночі та вдень 24 вересня на території Львівщини буде помірний дощ. Також синоптики прогнозують слабкий туман. Уночі температура повітря складатиме 7 – 12 градусів тепла, а вдень потеплішає до +16 градусів.

Волинська область:

Перший рівень небезпечності на 25 – 27 вересня оголосили в Волинській області та в Луцьку через заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 3 градусів тепла.

Тернопільська область:

Погода на Тернопільщині різко зміниться 24 вересня через проходження холодного атмосферного фронту. В області прогнозуються дощі, а температура повітря наприкінці тижня складатиме 2 – 7 градусів тепла вночі та до +14 градусів удень.

Івано-Франківська область:

У середу, 24 вересня, в області та в Івано-Франківську буде хмарно з проясненнями та йтиме невеликий дощ. Вночі температура складатиме від 8 до 13 градусів тепла, а вдень – 11 – 16 градусів тепла. У високогір'ї Карпат вночі буде +5…+10 градусів, а вдень від 8 до 13 градусів тепла.

Хмельницька область:

Завтра, 24 вересня, на Хмельниччині очікується дощ та пориви вітру 7 – 12 метрів за секунду. Температура по області вночі становитиме 9 – 14 градусів тепла, а вдень – +11…+16 градусів.

Житомирська область:

Регіон накриє арктичне повітря протягом 25-27 вересня, тому вночі температура повітря впаде аж до +1..+4 градусів тепла. На поверхні ґрунту прогнозуються заморозки від 0 до 2 градусів. Удень стовпчики термометра показуватимуть від 11 до 16 градусів тепла.

Такі погодні умови можуть призвести до пошкодження городини, яку ще не встигли зібрати, що відповідає ІІ рівню небезпечності (помаранчевий),

– повідомили синоптики.

Вінницька область:

На Вінниччині вдень 24 вересня місцями буде невеликий дощ. Вночі температура повітря підніметься до 13 градусів тепла, а вдень буде +11…+16 градусів.

Київська область:

Заморозки незабаром дістануться й столичного регіону вночі 25 – 27 вересня. У цей період на поверхні ґрунту температура складатиме 0…+3 градуси.

24 вересня в Київській області буде невеликий дощ. Вночі прогнозується температура від 8 до 13 градусів тепла, а вдень – +11…+16 градусів. У столиці вночі буде 10 – 12 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до 13 – 15 градусів.

Сумська область:

Вночі з 25 по 27 вересня по області очікуються заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 3 градусів тепла.

Харківська область:

Заморозки на ґрунті 0 – 3 градуси прогнозуються по місту та області 26 – 27 вересня.

