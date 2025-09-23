Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Где ожидаются дожди и заморозки?

По данным синоптиков, в северной части страны заморозки на почве от 0 до 3 градусов тепла будут уже 25 сентября, а 26 и 27 сентября они распространятся на всю территорию Украины, кроме юга и Закарпатья.

Львовская область:

Ночью и днем 24 сентября на территории Львовщины будет умеренный дождь. Также синоптики прогнозируют слабый туман. Ночью температура воздуха составит 7 – 12 градусов тепла, а днем потеплеет до +16 градусов.

Волынская область:

Первый уровень опасности на 25 – 27 сентября объявили в Волынской области и в Луцке из-за заморозков на поверхности почвы от 0 до 3 градусов тепла.

Тернопольская область:

Погода на Тернопольщине резко изменится 24 сентября из-за прохождения холодного атмосферного фронта. В области прогнозируются дожди, а температура воздуха в конце недели составит 2 – 7 градусов тепла ночью и до +14 градусов днем.

Ивано-Франковская область:

В среду, 24 сентября, в области и в Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями и будет идти небольшой дождь. Ночью температура будет составлять от 8 до 13 градусов тепла, а днем – 11 – 16 градусов тепла. В высокогорье Карпат ночью будет +5...+10 градусов, а днем от 8 до 13 градусов тепла.

Хмельницкая область:

Завтра, 24 сентября, в Хмельницкой области ожидается дождь и порывы ветра 7 – 12 метров в секунду. Температура по области ночью составит 9 – 14 градусов тепла, а днем – +11...+16 градусов.

Житомирская область:

Регион накроет арктический воздух в течение 25-27 сентября, поэтому ночью температура воздуха упадет до +1..+4 градусов тепла. На поверхности почвы прогнозируются заморозки от 0 до 2 градусов. Днем столбики термометра будут показывать от 11 до 16 градусов тепла.

Такие погодные условия могут привести к повреждению овощей, которые еще не успели собрать, что соответствует II уровню опасности (оранжевый),

– сообщили синоптики.

Винницкая область:

В Винницкой области днем 24 сентября местами будет небольшой дождь. Ночью температура воздуха поднимется до 13 градусов тепла, а днем будет +11...+16 градусов.

Киевская область:

Заморозки вскоре доберутся и столичного региона ночью 25 – 27 сентября. В этот период на поверхности почвы температура будет составлять 0...+3 градуса.

24 сентября в Киевской области будет небольшой дождь. Ночью прогнозируется температура от 8 до 13 градусов тепла, а днем – +11...+16 градусов. В столице ночью будет 10 – 12 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 13 – 15 градусов.

Сумская область:

Ночью с 25 по 27 сентября по области ожидаются заморозки на поверхности почвы от 0 до 3 градусов тепла.

Харьковская область:

Заморозки на почве 0 – 3 градуса прогнозируются по городу и области 26 – 27 сентября.

