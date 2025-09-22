Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Ивано-Франковский областной центр по гидрометеорологии.

Каких показателей достигла температура на Прикарпатье?

По данным синоптиков, На Пожежевской 22 сентября температура воздуха составляла 21 градус тепла. Ранее максимальную температуру в тот день фиксировали в 2003 году, и она тогда поднялась до 19,5 градуса тепла.

Кроме этого, метеорологи зафиксировали температурные рекорды в трех городах области 21 сентября:

в Ивано-Франковске - 28,7 градуса тепла;

в Коломые - 28,8 градуса тепла;

в Яремче - 29,5 градусов тепла.

Предыдущие максимальные температуры в этих городах в 2003 году составляли:

в Ивано-Франковске – 28,6 градусов тепла;

в Коломые - 28,1 градуса тепла;

в Яремче - 28,1 градуса тепла.

Какой будет погода на ближайшей неделе?