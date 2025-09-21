Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью начальницы отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Натальи Птухи для Главреда.

Когда будет похолодание в Украине?

Как отметила Наталья Птуха, в воскресенье, 21 сентября, днем температура будет достигать +24...+29.

Начиная с 22 – 23 сентября, осадков не ожидается. Температура ночью +11...+17, днем может быть +24...+30 градусов. На востоке страны жара может местами достигать даже +32. По словам синоптика, ожидается несколько настоящих летних дней.

Уже с 25 сентября погода в Украине начнет меняться

Антициклон будет терять свои позиции, действительно будет поступление холодного воздуха из северных широт. Какой оно будет интенсивности, сейчас говорить нет смысла. Да, будет снижение температуры, ожидается осенний характер погоды,

– рассказала Птуха.

Кстати! У комментарии 24 Каналу Ивано-Франковский областной центр по гидрометеорологии рассказал, что начиная с 24 сентября температура существенно снизится, в высокогорье Карпат возможно выпадение снега и мокрого снега.

Когда будет бабье лето?