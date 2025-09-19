Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Ожидаются ли дожди в ближайшее время?

В эти выходные – в субботу, 20 сентября, и в воскресенье, 21 сентября, в большинстве областей преимущественно без осадков, только днем 20 сентября на востоке страны небольшой дождь.

Температура в выходные ночью будет падать до +10...+15, днем в субботу ожидается жара до +20...+27, в воскресенье +24...+29.

Прогноз погоды 20 сентября 2025 года / фото Укргидрометцентр

Прогноз погоды 21 сентября 2025 года / фото Укргидрометцентр

Какой будет погода дальше?