Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю начальниці відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталії Птухи для Главреду.

Дивіться також Яка буде погода восени в Україні: інтерв'ю, чи будуть заморозки, сніг і коли прийде бабине літо

Коли буде похолодання в Україні?

Як зауважила Наталія Птуха, у неділю, 21 вересня, вдень температура сягатиме +24…+29.

Починаючи з 22 – 23 вересня, опадів не очікується. Температура вночі +11…+17, вдень може бути +24…+30 градусів. На сході країни спека може подекуди сягати навіть +32. За словами синоптикині, очікується декілька справжніх літніх днів.

Уже з 25 вересня погода в Україні почне змінюватися

Антициклон втрачатиме свої позиції, дійсно буде надходження холодного повітря з північних широт. Якої воно буде інтенсивності, зараз говорити немає сенсу. Так, буде зниження температури, очікується осінній характер погоди,

– розповіла Птуха.

До речі! У коментарі 24 Каналу Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології розповів, що починаючи з 24 вересня температура суттєво знизиться, у високогір’ї Карпат можливе випадіння снігу та мокрого снігу.

Коли буде бабине літо?