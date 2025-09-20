Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью начальницы отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Натальи Птухи для Главреда.

Что с бабьим летом в Украине?

Как отметила Птуха, период потепления с 20-го по 24-е сентября уже можно назвать бабьим летом. Официально синоптики не используют такой термин, но в народе он прижился.

Однако нюанс в том, что в Украине еще даже не наступила метеорологическая осень – сейчас, по сути, еще метеорологическое лето.

Потому что метеорологическая осень наступает тогда, когда среднесуточная температура в течение нескольких дней суток подряд держится в пределах +15 и не поднимается выше,

– подчеркнула эксперт.

По метеостанциям Украины пока несколько выше показатели или близкие к этим отметкам метеорологической осени. В эти выходные фиксируется пик повышения температурных показателей.

"Впрочем, сентябрь – это уже переходный месяц, он может быть контрастным. Но после 25-го сентября ожидается перестройка синоптических процессов, а уже с приближением этих дат будем уточнять, чего именно от них ожидать", – указала Птуха.

К слову! Синоптик Вера Балабух в интервью 24 Каналу заметила, что этой осенью температура будет выше климатической нормы. Вероятно, этот год станет вторым или третьим самым жарким в истории наблюдений.

Когда в Украине будет похолодание?