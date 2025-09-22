Про це пише 24 Канал із посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.
Дивіться також Похолодання не за горами: скільки днів ще триватиме тепло в Україні
Яких показників сягнула температура на Прикарпатті?
За даними синоптиків, На Пожежевській 22 вересня температура повітря становила 21 градус тепла. Раніше максимальну температуру у той день фіксували у 2003 році, і вона тоді піднялася до 19,5 градуса тепла.
Крім цього, метеорологи зафіксували температурні рекорди у трьох містах області 21 вересня:
- в Івано-Франківську — 28,7 градуса тепла;
- у Коломиї — 28,8 градуса тепла;
- в Яремчі — 29,5 градуса тепла.
Попередні максимальні температури у цих містах у 2003 році становили:
- в Івано-Франківську – 28,6 градуса тепла;
у Коломиї — 28,1 градуса тепла;
в Яремчі — 28,1 градуса тепла.
Якою буде погода найближчого тижня?
За даними синоптика Ігоря Кібальчича, на початку тижня (22 – 28 вересня) очікується тепла і суха погода завдяки антициклону, але з середи, 24 вересня, очікується різке похолодання через арктичну повітряну масу.
Очікується, що з середини тижня пройдуть короткочасні дощі та можливі заморозки, температура вдень опуститься до +10…+17, а на вихідних збережеться прохолодна погода без опадів.