Про це пише 24 Канал із посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.

Яких показників сягнула температура на Прикарпатті?

За даними синоптиків, На Пожежевській 22 вересня температура повітря становила 21 градус тепла. Раніше максимальну температуру у той день фіксували у 2003 році, і вона тоді піднялася до 19,5 градуса тепла.

Крім цього, метеорологи зафіксували температурні рекорди у трьох містах області 21 вересня:

в Івано-Франківську — 28,7 градуса тепла;

у Коломиї — 28,8 градуса тепла;

в Яремчі — 29,5 градуса тепла.

Попередні максимальні температури у цих містах у 2003 році становили:

в Івано-Франківську – 28,6 градуса тепла;

у Коломиї — 28,1 градуса тепла;

в Яремчі — 28,1 градуса тепла.

Якою буде погода найближчого тижня?