Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва та Службу безпеки України.
Що відомо про зловмисницю?
За словами правоохоронців, 4 січня близько 10:30 години, до Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про вибух автомобіля Land Rover.
Поблизу епіцентру вибуху поліція виявила мобільний телефон, який використовувався для онлайн-трансляції моменту злочину замовнику.
За результатами розшукових заходів співробітники Оболонського управління поліції спільно з працівниками СБУ за декілька годин ідентифікували та затримали причетну до вчинення теракту 24-річну мешканку столиці,
– повідомили правоохоронці.
За даними поліції, жінка шукала "підробіток" у соціальних мережах, де на неї восени минулого року "вийшов" представник російських спецслужб. За виконання теракту він пообіцяв їй винагороду у розмірі 1 500 доларів, проте грошей вона так і не отримала.
Відомо, що дівчина за інструкціями "куратора" самостійно виготовила вибуховий пристрій у домашніх умовах. Вона заклала вибухівку під авто та встановила приховану камеру для спостереження в режимі реального часу.